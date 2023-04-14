Житель Бурятии попался на новую уловку мошенников и лишился миллиона

Мужчину обманули, несмотря на, что он сразу заподозрил неладное



Телефонные мошенники начали вовсю использовать новую уловку – рассылают поддельные документы. О новой тактике недавно в разговоре с Общественной службой новостей рассказал юрист Александр Хаминский, консультирующий МВД по вопросам противодействия мошенничеству.



По его словам, около месяца назад, в марте, преступники научились создавать электронные копии поддельных документов, которые почти нереально отличить от подлинных. «Это могут быть служебные удостоверения сотрудников полиции, прокуратуры, Центрального банка или работников коммерческих банков и служб социальной защиты. В ход также идут письма, предписания и иные документы, в которых содержится указание жертве совершить требуемые преступниками действия», - рассказал он. Юрист объяснил, что с точки зрения психологии люди склонны верить документам с синими печатями. Поэтому новая тактика мошенников значительно эффективнее предыдущих.



На такую уловку попался 38-летний житель Кяхтинского района. В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что 6 апреля потерпевшему через мессенджер позвонил неизвестный, который представился полицейским. Он сообщил, что некая гражданка от его имени оформляет кредиты в различных банках. Лжеполицейский спросил, делал ли житель Бурятии доверенность на эту даму.



Мужчина сразу заподозрил, что собеседник – мошенник, о чём и сказал. Однако звонивший отправил ему личное фото вместе со служебным удостоверением. Более того, «сотрудник», как выяснилось, звонил с номера регионального МВД, чем отвёл от себя подозрения. Уже позже стало понятно, что номер был подменным и лишь копировал реальный контакт ведомства.



- В дальнейшем мужчина общался уже, по легенде, с работником Центробанка. Удостоверившись через сайт банка, что сотрудница с озвученными ФИО и идентификационным номером, действительно, работает там, он по её просьбе скинул скриншот страницы банковского онлайн-приложения с отображением баланса своего счёта – более 3 миллионов 300 тысяч рублей. А затем по рекомендации звонившей предпринял меры для перечисления на, якобы, страховой счет сбережений. Так, мужчина обналичил и зачислил на созданную им в онлайн-сервисе другого банка виртуальную карту 813,5 тысяч рублей, которые оказались моментально списаны. Ещё 185 тысяч рублей он перевел на указанный псевдоспециалистом счёт, - рассказали в министерстве внутренних дел.



Лишь когда собеседники стали предлагать перевести и все оставшиеся деньги, мужчина заподозрил неладное и прекратил дальнейшее общение.



Позже, обратившись в полицию, он рассказал следователю, что был наслышан о подобных мошеннических схемах, но всё же попался на удочку.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





