Перед судом предстанет руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива
В Бурятии полиция завершила расследование уголовного дела о похищении 625 тысяч рублей грантовых средств. Обвиняемая – 69-летняя руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива, сообщили в МВД по Бурятии.
Установлено, что женщина похитила грантовые средства, выделенные на модернизацию материально-технической базы организации.
- В 2015 году на основании предоставленных жительницей Баргузинского района документов, содержащих недостоверные сведения, члены конкурсной комиссии по поддержке сельхозкооперативов приняли решение о выделении субсидии на развитие возглавляемой ею организации. Однако, завладев перечисленными в этих целях на банковский счёт деньгами, победитель конкурсного отбора потратила их по своему усмотрению. А для сокрытия противоправной деятельности изготовила фиктивные отчётные документы о якобы целевом использовании средств гранта, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Отметим, ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.
Следователь в целях возмещения нанесённого ущерба наложил арест на дом и земельный участок злоумышленницы общей стоимостью 700 тысяч рублей.
В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» – лишение свободы на срок до 6 лет.
В Бурятии получательница гранта похитила более 600 тысяч
Происшествия, Фото:
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