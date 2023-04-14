В Бурятии получательница гранта похитила более 600 тысяч

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Перед судом предстанет руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива



В Бурятии полиция завершила расследование уголовного дела о похищении 625 тысяч рублей грантовых средств. Обвиняемая – 69-летняя руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива, сообщили в МВД по Бурятии.



Установлено, что женщина похитила грантовые средства, выделенные на модернизацию материально-технической базы организации.



- В 2015 году на основании предоставленных жительницей Баргузинского района документов, содержащих недостоверные сведения, члены конкурсной комиссии по поддержке сельхозкооперативов приняли решение о выделении субсидии на развитие возглавляемой ею организации. Однако, завладев перечисленными в этих целях на банковский счёт деньгами, победитель конкурсного отбора потратила их по своему усмотрению. А для сокрытия противоправной деятельности изготовила фиктивные отчётные документы о якобы целевом использовании средств гранта, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Отметим, ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.



Следователь в целях возмещения нанесённого ущерба наложил арест на дом и земельный участок злоумышленницы общей стоимостью 700 тысяч рублей.



В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» – лишение свободы на срок до 6 лет.





