В преддверие Родительского дня кладбища горят всё чаще
Накануне, 12 апреля, в Бурятии произошло сразу четыре пожара на кладбищах. Они зафиксированы в Октябрьском районе Улан-Удэ (огнём повреждено 87 мест захоронения, сгорела трава и мусор на общей площади 1 га), Советском (повреждено 45 мест захоронения, сгорела трава и мусор на общей площади 825 кв. м) и Бичурском районе (на территории двух кладбищ огнём повреждены 420 мест захоронения, сгорели трава и мусор на общей площади около 500 Га и 2,5 га леса). Цифры озвучили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также 12 апреля установили виновного в пожаре на кладбище в селе Потанино Бичурского района. Как выяснилось, местный житель сжигал сухую траву на могиле своего родственника. Но из-за сильного ветра пламя вышло из-под контроля мужчины, распространилось на соседнее кладбище и перешло на лес.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещены любые работы с применением открытого огня. Поэтому собранный мусор и сухую растительность следует убирать в специально отведённые места и ни в коем случае не сжигать.
За сутки в Бурятии огонь повредил более 500 могил
Происшествия, Фото:
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