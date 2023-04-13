В Улан-Удэ поймали серийную воровку







- Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские изъяли у женщину норковую шубу, которую она похитила в конце января в торговом центре. Зайдя в офис, расположенный в одном из торговых центров по ул. Кирова, она увидела оставленные вещи на столе без присмотра и похитила их. Отметим, женщина лишь в октябре 2022 года освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за имущественное преступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Общий ущерб превысил 308 тысяч рублей.





В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска раскрыли серию краж из торговых центров. Воровкой оказалась 35-летняя горожанка.Первую кражу женщина совершила днём 13 ноября. В торговом центре на улице Терешковой она зашла в бутик и якобы, выбирая товар, приметила сумку, оставленную покупательницей. Убедившись, что женщина занята выбором товара с продавцом, стащила сумку. Содержимое она выбросила, оставив себе лишь наличные.Аналогичным образом женщина с ноября прошлого года по январь 2023-го совершила 13 краж имущества. В основном она воровала сумки и кошельки у отвлекшихся на покупателей продавцов в торговых центрах города. Сумки выбрасывала, а деньги тратила.