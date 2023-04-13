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На федеральной трассе в Бурятии на бок опрокинулась фура

На федеральной трассе в Бурятии на бок опрокинулась фура
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
ДТП обошлось без пострадавших

Авария произошла в Кабанском районе Бурятии утром 13 апреля. На 283-м километре федеральной трассы, в 10 километрах от города Бабушкин, перевернулась фура. Большегруз завалился на бок.

Там пришлось организовать реверсивное движение. Причины ДТП устанавливаются. В аварии никто не пострадал, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Ранее в ГИБДД водителей призвали соблюдать скорость – погода в республике ухудшилась и в Кабанском районе выпал снег. На дорогах образовался гололёд и накаты.

- При смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП. По возможности воздержитесь от поездок, – отметили в Госавтоинспекции.
ДТП

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