На федеральной трассе в Бурятии на бок опрокинулась фура





Ранее в ГИБДД водителей призвали соблюдать скорость – погода в республике ухудшилась и в Кабанском районе выпал снег. На дорогах образовался гололёд и накаты.



- При смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП. По возможности воздержитесь от поездок, – отметили в Госавтоинспекции.



Авария произошла в Кабанском районе Бурятии утром 13 апреля. На 283-м километре федеральной трассы, в 10 километрах от города Бабушкин, перевернулась фура. Большегруз завалился на бок.Там пришлось организовать реверсивное движение. Причины ДТП устанавливаются. В аварии никто не пострадал, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».