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В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель разрыдалась в машине ДПС

В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель разрыдалась в машине ДПС
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
«Чем я детей буду кормить?» - просила она

В воскресенье, 9 апреля, в Улан-Удэ благодаря бдительным гражданам поймали двух нетрезвых водителей. Заметив неадекватное поведение водителей, очевидцы позвонили в дежурную часть полиции, рассказали в МВД по Бурятии.

Так, около 9 часов утра поступил звонок о том, что в районе Степной протоки водитель автомобиля «Тойота Калдина» съехал в реку. Экипаж ДПС незамедлительно выехал на место и обнаружил за рулём 32-летнего мужчину. Результат освидетельствования показал, что он пьян: алкоголь в выдыхаемом воздухе – 0,97 мг/л.

На мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль отправили на специализированную штрафстоянку.

Около 14 часов в дежурную часть ГИБДД позвонили очевидцы и сообщили, что по Стеклозаводу едет «Хонда Инсайт» под управлением пьяной женщины. Машина хаотично следовала по дороге, выезжая на полосу встречного движения и создавая опасные ситуации.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль на улице Борсоева. За рулём сидела 47-летняя женщина, от которой пахло спиртным.

В машине автоинспекторов она разрыдалась и попыталась вызвать у сотрудников жалость.

- Хотите меня прав лишить, а я чем детей буду кормить? Ну, пожалуйста, ну простите… - плача, просила женщина.

От прохождения освидетельствования она отказалась. Теперь ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль также помещён на специализированную штрафстоянку.  

водители алкогольное опьянение ГИБДД

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