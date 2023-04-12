В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель разрыдалась в машине ДПС



Около 14 часов в дежурную часть ГИБДД позвонили очевидцы и сообщили, что по Стеклозаводу едет «Хонда Инсайт» под управлением пьяной женщины. Машина хаотично следовала по дороге, выезжая на полосу встречного движения и создавая опасные ситуации.



Сотрудники ДПС остановили автомобиль на улице Борсоева. За рулём сидела 47-летняя женщина, от которой пахло спиртным.



В машине автоинспекторов она разрыдалась и попыталась вызвать у сотрудников жалость.



- Хотите меня прав лишить, а я чем детей буду кормить? Ну, пожалуйста, ну простите… - плача, просила женщина.



От прохождения освидетельствования она отказалась. Теперь ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль также помещён на специализированную штрафстоянку.



Так, около 9 часов утра поступил звонок о том, что в районе Степной протоки водитель автомобиля «Тойота Калдина» съехал в реку. Экипаж ДПС незамедлительно выехал на место и обнаружил за рулём 32-летнего мужчину. Результат освидетельствования показал, что он пьян: алкоголь в выдыхаемом воздухе – 0,97 мг/л.На мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль отправили на специализированную штрафстоянку.