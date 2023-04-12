У него дома обнаружили семь кустов
Два жителя Иркутска, 30 лет и 21 года, задержаны полицейскими за производство и сбыт каннабиса. В квартире у одного из них обнаружили семь кустов конопли.
- В ходе обысков по местам жительства задержанных у одного из фигурантов полицейские обнаружили семь кустов конопли, электронные весы, упаковочный материал, денежные средства, а также наркотики, произведённые из этих растений, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Задержанные мужчины сбыли около 0,5 гр каннабиса. Кроме того, при себе у них находилось шесть свёртков с аналогичным наркотиком массой порядка 4 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Мужчинам избраны меры пресечения в виде подписке о невыезде и заключения под стражу.
Иркутянин выращивал коноплю в своей квартире
Происшествия, Фото:
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