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Улан-удэнцу вынесли приговор за нападение на КПП воинской части

Улан-удэнцу вынесли приговор за нападение на КПП воинской части
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённый отправится в колонию строгого режима

Улан-удэнец отправится в колонию строгого режима за дерзкое нападение на территории воинской части.

Всё произошло в начале апреля в одной из воинских частей на станции Дивизионная. В нападении участвовали три человека. Все они были оперативно задержаны: один – на месте, двух других позже разыскали полицейские.

Сегодня стало известно, что суд вынес приговор одному из них.

- Гражданин в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию воинской части. С угрозой применения насилия похитил у находящихся на КПП военнослужащих, нёсших караульную службу, три автомата АК-74, три штык-ножа, четыре боекомплекта, снаряженных холостыми патронами в количестве 120 штук, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.

После задержания мужчина в содеянном сознался.

Советский районный суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса- «Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Осуждённому назначено 5 лет 10 дней лишения свободы, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
военнослужащие хищение оружия

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