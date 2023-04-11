Молодой человек выбил дверь и ворвался в комнату
Днём 10 апреля в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ скончался 41-летний мужчина. Накануне вечером его доставили с многочисленными травмами головы из общежития по улице Пушкина.
Следователи установили, что мужчину до смерти избил 27-летний молодой человек. Он распустил руки, заступившись за свою мать.
- По данным следствия, в общежитии проживает мать молодого человека. Вечером 9 апреля у неё произошла ссора с соседом. Сын узнал о конфликте и решил разобраться с мужчиной. Он пришёл в общежитие, выбил дверь в комнату соседа, который к тому времени уже спал, ворвался внутрь и стал с силой наносить мужчине кулаками удары по голове. После учинённой расправы скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Свидетельницей нападения стала сожительница избитого мужчины. Она и вызвала «скорую».
Молодого человека задержали у него дома. На допросе он подтвердил, что приходил к тому самому соседу, но отрицал, что бил его. Однако на основании собранных доказательств, в том числе показаний очевидца преступления, задержанному уже предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Заступившийся за мать улан-удэнец до смерти избил её соседа
Происшествия, Фото:
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