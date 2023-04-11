С огнём боролись 388 человек
За прошедшие сутки, 10 апреля, в Бурятии ликвидировали пожары в Баунтовском, Еравнинском и Хоринском районах. Все они ранее возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём.
- На тушении работали 388 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 47 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 11 тысяч га, из которых 5,5 тысяч га – площадь, не покрытая лесом, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На 11:30 11 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
При обнаружении пожаров лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили все лесные пожары
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