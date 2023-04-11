Количество таких преступлений снизилось на 19%
В Бурятии в первом квартале 2023 года количество преступлений, связанных с незаконными рубками леса, снизилось на 19%. А причинённый ими ущерб сократился в семь раз, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В ноябре 2022 года прокуратура Бурятии совместно с правоохранительными органами утвердила комплексный план мероприятий по декриминализации сферы лесопользования. «Проводятся мероприятия по пресечению организованной преступности и фактов коррупции, противодействию криминальному обороту древесины, в том числе её контрабанды», - уточнили в надзорном органе.
С этого времени в Баргузинском, Заиграевском и Еравнинском районах задержали пять преступных групп, которые совершили 30 незаконных рубок леса. Ущерб составил 45 млн рублей.
В Баргузинском и Джидинском районах вскрыты два должностных преступления. Возбуждены уголовные дела, проводятся расследования.
Сотрудники прокуратуры активно проверяют исполнение лесного закона. В 2023 году 16 материалов проверок направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
К примеру, прокуратура Бичурского района в ходе выездной проверки вместе с лесничим выявила факт незаконной рубки лиственницы в Буйском лесничестве. Деревья незаконно рубил местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка леса в крупном размере». «Чёрного» лесоруба приговорили к условному лишению свободы. Причинённый ущерб он возместил.
В Бурятии стало меньше незаконных рубок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Собака Ирон указала на наличие запаховых следов взрывчатых веществ
Детей и взрослых спустили по пожарной лестнице
Количество таких преступлений снизилось на 19%
Уголовное дело передано в суд
Двое из пострадавших – подростки
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
Тушение осложняли сильные порывы ветра
Ребёнок со множественными травмами находится в больнице
Они воровали косметику и уходовые средства
Вагоны из-за него простаивали несколько минут
Инцидент произошёл во время обыска
Пострадавшего доставили в больницу
Инцидент произошёл в Гусиноозёрске
К ребёнку тут же выехали транспортные полицейские
Возгорание обнаружили поздно