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В Бурятии стало меньше незаконных рубок

В Бурятии стало меньше незаконных рубок
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Количество таких преступлений снизилось на 19%

В Бурятии в первом квартале 2023 года количество преступлений, связанных с незаконными рубками леса, снизилось на 19%. А причинённый ими ущерб сократился в семь раз, сообщили в прокуратуре Бурятии.

В ноябре 2022 года прокуратура Бурятии совместно с правоохранительными органами утвердила комплексный план мероприятий по декриминализации сферы лесопользования. «Проводятся мероприятия по пресечению организованной преступности и фактов коррупции, противодействию криминальному обороту древесины, в том числе её контрабанды», - уточнили в надзорном органе.

С этого времени в Баргузинском, Заиграевском и Еравнинском районах задержали пять преступных групп, которые совершили 30 незаконных рубок леса. Ущерб составил 45 млн рублей.

В Баргузинском и Джидинском районах вскрыты два должностных преступления. Возбуждены уголовные дела, проводятся расследования.

Сотрудники прокуратуры активно проверяют исполнение лесного закона. В 2023 году 16 материалов проверок направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

К примеру, прокуратура Бичурского района в ходе выездной проверки вместе с лесничим выявила факт незаконной рубки лиственницы в Буйском лесничестве. Деревья незаконно рубил местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка леса в крупном размере». «Чёрного» лесоруба приговорили к условному лишению свободы. Причинённый ущерб он возместил. 
черные лесорубы

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