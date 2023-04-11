Уголовное дело передано в суд
Пять жителей Забайкальского края обвиняются по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные перевозка и сбыт наркотических средств организованной группой».
По версии следствия, участники организованной группы с 2020 года по май 2022 года под видом легальной предпринимательской деятельности через арендованный киоск в Чите продавали наркотические средства морфин и кодеин под видом продажи пищевого (кондитерского) мака. В дальнейшем потребители изготавливали из них и употребляли наркотические средства ацетилированный опий и экстракт маковой соломы.
За это время обвиняемые организовали не менее 34 поставок из Новосибирска в Читу наркотических средств морфин и кодеин, содержащихся на поверхности семян пищевого мака общей массой около 23 тонн, получив от реализации преступный доход около 40 млн рублей.
- Незаконная деятельность обвиняемых пресечена правоохранительными органами в результате проведения комплекса продолжительных оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков у них изъято 2,6 тонны аналогичной продукции, от реализации которой они планировали получить не менее 2,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Читы.
Трое забайкальцев обвиняются в продаже наркотиков под видом мака
Происшествия, Фото:
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