11 апреля

10 апреля

Популярное

Трое забайкальцев обвиняются в продаже наркотиков под видом мака

Трое забайкальцев обвиняются в продаже наркотиков под видом мака
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Уголовное дело передано в суд

Пять жителей Забайкальского края обвиняются по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные перевозка и сбыт наркотических средств организованной группой».

По версии следствия, участники организованной группы с 2020 года по май 2022 года под видом легальной предпринимательской деятельности через арендованный киоск в Чите продавали наркотические средства морфин и кодеин под видом продажи пищевого (кондитерского) мака. В дальнейшем потребители изготавливали из них и употребляли наркотические средства ацетилированный опий и экстракт маковой соломы.

За это время обвиняемые организовали не менее 34 поставок из Новосибирска в Читу наркотических средств морфин и кодеин, содержащихся на поверхности семян пищевого мака общей массой около 23 тонн, получив от реализации преступный доход около 40 млн рублей.

- Незаконная деятельность обвиняемых пресечена правоохранительными органами в результате проведения комплекса продолжительных оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков у них изъято 2,6 тонны аналогичной продукции, от реализации которой они планировали получить не менее 2,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Читы. 
Забайкальский край наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Братске в ДТП пострадали трое студентов
В Братске в ДТП пострадали трое студентов
Происшествия, 11.04.2023
Двое из пострадавших – подростки 
В Бурятии сотрудник УФСИН попался на подделке документов
В Бурятии сотрудник УФСИН попался на подделке документов
Происшествия, 10.04.2023
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

В пригороде Улан-Удэ полыхали два дома
В пригороде Улан-Удэ полыхали два дома
Происшествия, 10.04.2023
Тушение осложняли сильные порывы ветра
В Иркутске возбудили дело после нападения стаи собак на мальчика
В Иркутске возбудили дело после нападения стаи собак на мальчика
Происшествия, 10.04.2023
Ребёнок со множественными травмами находится в больнице
В Улан-Удэ родственницы обворовывали один и тот же магазин
В Улан-Удэ родственницы обворовывали один и тот же магазин
Происшествия, 10.04.2023
Они воровали косметику и уходовые средства
В Улан-Удэ пьяный мужчина выпал с балкона
В Улан-Удэ пьяный мужчина выпал с балкона
Происшествия, 10.04.2023
Пострадавшего доставили в больницу
В пригороде Улан-Удэ второклассник накладывал палки на рельсы
В пригороде Улан-Удэ второклассник накладывал палки на рельсы
Происшествия, 10.04.2023
К ребёнку тут же выехали транспортные полицейские
В Забайкалье несовершеннолетняя умерла от алкогольного отравления
В Забайкалье несовершеннолетняя умерла от алкогольного отравления
Происшествия, 10.04.2023
Она скончалась после того, как отметила свой день рождения
В Иркутске бродячие собаки напали на семилетнего мальчика
В Иркутске бродячие собаки напали на семилетнего мальчика
Происшествия, 10.04.2023
Пострадавшего ребёнка госпитализировали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^