Трое забайкальцев обвиняются в продаже наркотиков под видом мака

Уголовное дело передано в суд



Пять жителей Забайкальского края обвиняются по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные перевозка и сбыт наркотических средств организованной группой».



По версии следствия, участники организованной группы с 2020 года по май 2022 года под видом легальной предпринимательской деятельности через арендованный киоск в Чите продавали наркотические средства морфин и кодеин под видом продажи пищевого (кондитерского) мака. В дальнейшем потребители изготавливали из них и употребляли наркотические средства ацетилированный опий и экстракт маковой соломы.



За это время обвиняемые организовали не менее 34 поставок из Новосибирска в Читу наркотических средств морфин и кодеин, содержащихся на поверхности семян пищевого мака общей массой около 23 тонн, получив от реализации преступный доход около 40 млн рублей.



- Незаконная деятельность обвиняемых пресечена правоохранительными органами в результате проведения комплекса продолжительных оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков у них изъято 2,6 тонны аналогичной продукции, от реализации которой они планировали получить не менее 2,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Читы.

