В Бурятии сотрудник УФСИН попался на подделке документов

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
В Иволгинском районе Бурятии вынесен приговор бывшему заместителю начальника местного филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Бурятии. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Ранее в районный филиал уголовно-исполнительной инспекции поступили два приговора, вынесенные в отношении мужчины, попавшегося на повторной пьяной езде. Ему были назначены обязательные работы. Отбывать наказание мужчине постановили в местном предприятии коммунального хозяйства. Но махать метлой он не хотел и на работу не выходил.
В связи с этим назначенное ему наказание подлежало замене на более строгое. Однако заместитель начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции, не желая добросовестно исполнять свои обязанности, не стал фиксировать уклонение гражданина от обязательных работ и не направил необходимые документы в суд для замены наказания.
Вместо этого он изготовил подложные документы, в которые внёс сведения о том, что осуждённый якобы отбыл наказание. После снял его с учёта в специальной автоматизированной программе.
Преступление выявили сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН. После этого осужденный был вновь поставлен на учёт в другом филиале уголовно-исполнительной инспекции и приступил к отбыванию наказания.
- Приговором суда бывшему заместителю начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции назначено наказание в виде штрафа, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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