В Улан-Удэ родственницы обворовывали один и тот же магазин

Они воровали косметику и уходовые средства



В Улан-Удэ полицейские задержали двух воровок, приходящихся друг другу родственницами. Они воровали косметику и уходовые средства из магазина парфюмерии в торговом центре. При этом действовали независимо друг от друга, даже не подозревая, что орудуют в одном месте.



Так, 2 апреля 32-летняя посетительница украла из торговой точки гели для душа, кондиционеры для волос и жидкое мыло. Товар она сложила с витрины в дамскую сумку и ушла, не расплатившись. Аналогичным образом горожанка украла моющие средства для тела и волос в том же магазине спустя три дня.



Общая сумма причинённого ею ущерба составила около 16 тысяч рублей.



5 апреля товар той же категории и декоративную косметику украла из торговой точки и её 58-летняя родственница. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.



- В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления по статье «Кража». Отметим, пенсионерка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Нанесённый ущерб подозреваемые возместили. Дознание продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



