В Улан-Удэ локализовали крупную коммунальную аварию

В воскресенье, 9 апреля, в Улан-Удэ продолжают устранять крупную коммунальную аварию на улице Шаляпина. Как сообщал «Байкал-Dailу», она произошла два дня назад, 7 апреля.
На канализационном коллекторе на улице Шаляпина, введённом в эксплуатацию более полувека назад – ещё в 1970 году – зафиксировано технологическое нарушение. Произошёл выход воды из-под земли. Из-за ремонтных работ был перекрыт участок автодороги.
Как сообщается в оперативной сводке по городу, днём 8 апреля рабочие «Водоканала» обнаружили аварийный участок. Они смогли перевести нагрузку на другую нить напорного коллектора.
В 5 часов утра 9 апреля начаты работы для поиска и устранения аварии на самотечном коллекторе.
В МУП «Водоканал» сообщили, что технологическое нарушение на сетях водоотведения Шаляпина успешно локализовано. В ближайшее время движение автотранспорта будет полностью восстановлено.