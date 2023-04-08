В Бурятии мать и маленький ребёнок погибли в собственном доме









Днём 8 апреля в одном из домов в селе Кудара были обнаружены тела 39-летней женщины и её 1,5-годовалого ребёнка. Следственным отделом по Кабанскому району СУ СКР по Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.По предварительным данным, семья в селе Кудара приобрела дом старых годов постройки. Из-за трещин печь в нём дымила и требовала ремонта, который молодые родители собирались сделать в ближайшее время.7 апреля с вечера они затопили печь и легли спать. На следующий день родственники, обеспокоенные их отсутствием, зашли в дом и обнаружили семью на диване. Мать и ребёнок не подавали признаков жизни. Мужчину удалось привести в чувство и вывести наружу, после чего он был госпитализирован и сейчас получает необходимую врачебную помощь.- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.Для установления точной причины смерти женщины и ребёнка назначены судебно-медицинские исследования.Прокуратура республики поставила на контроль процессуальную проверку по факту гибели малолетнего ребёнка и его матери.Исполняющий обязанности прокурора района выезжал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов.- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью выявления причин и условий, повлекших гибель ребёнка, - сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.