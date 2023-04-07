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Школьница из Читы «заминировала» школу из-за неготового реферата

Школьница из Читы «заминировала» школу из-за неготового реферата
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка не приготовила реферат по химии и решила сорвать занятия

В полицию Читы поступило анонимное сообщение о том, что в здании школы №45 может находиться взрывное устройство. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и другие оперативные службы.

- Из школы было эвакуировано более 180 человек – учеников и преподавателей. В ходе осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Вскоре полиция вычислила лжеминёра. Ею оказалась 16-летняя ученица этой же школы. Девочка рассказала полицейским, что не подготовилась к занятиям и решила сорвать уроки.

- Сотрудники полиции установили, что накануне подозреваемая в одной из социальных сетей познакомилась с неизвестным, который согласился сделать анонимное сообщение, - добавили в региональном МВД.

На школьницу завели уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовная ответственность за совершение подобного преступления наступает с 14-летнего возраста. Кроме того, родителям школьницы придётся возместить затраты, понесённые в связи с отработкой сообщения спецслужбами.

ложное минирование

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