Житель Бурятии лишился «Хонды» из-за пьяной езды

Мужчине назначили обязательные работы



Житель села Кижинга признан виновным по статье Уголовного кодекса «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение».



Сельчанин, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, в декабре 2022 года вновь управлял автомобилем Honda Partner в состоянии опьянения.



- Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Также на основании решения суда автомобиль осуждённого конфискован в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

