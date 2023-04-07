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Житель Бурятии лишился «Хонды» из-за пьяной езды

Житель Бурятии лишился «Хонды» из-за пьяной езды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине назначили обязательные работы

Житель села Кижинга признан виновным по статье Уголовного кодекса «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение».

Сельчанин, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, в декабре 2022 года вновь управлял автомобилем Honda Partner в состоянии опьянения.

- Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Также на основании решения суда автомобиль осуждённого конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
водители алкогольное опьянение

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