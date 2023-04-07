Житель Бурятии лишился «Хонды» из-за пьяной езды

Мужчине назначили обязательные работы
Житель села Кижинга признан виновным по статье Уголовного кодекса «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение».
Сельчанин, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, в декабре 2022 года вновь управлял автомобилем Honda Partner в состоянии опьянения.
- Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Также на основании решения суда автомобиль осуждённого конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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