Улан-удэнец убил жену одним ударом ножа в ягодицу

Ссора возникла из-за пережаренной яичницы



Ночью 29 марта в своей квартире в доме на улице Хрустальная в Улан-Удэ погибла 48-летняя женщина. Она скончалась из-за того, что муж ударил её ножом в ягодицу.



50-летний мужчина задержан. На допросе он дал подробные показания, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



По данным следствия, 28 марта с вечера супруги распивали алкоголь. Ночью мужчина решил перекусить и начал готовить яичницу, но пережарил яйца. Из-за этого жена стала упрекать его. Вспыхнула ссора.



В какой-то момент супруг схватил нож и нанёс им удар жене в ягодицу. Клинок пересёк крупную артерию, из раны открылось обильное кровотечение.



Мужчина сразу вызвал скорую, однако до приезда врачей женщина скончалась.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

