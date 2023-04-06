Усиления наказания добилась прокуратура
В Улан-Удэ мужчине, который был осуждён за повторную пьяную езду, усилили наказание. Теперь он лишился также своего автомобиля.
Октябрьский районный суд рассмотрел дело горе-водителя в январе.
- В суде установлено, что мужчина, ранее судимый за пьяное вождение, вновь управлял автомобилем, возвращаясь домой после употребления спиртного в кругу друзей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное нарушение». Районный суд назначил ему 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев.
В свою очередь, государственный обвинитель оспорил приговор, добиваясь также конфискации автомобиля и усиления наказания.
Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и принял решение о конфискации автомобиля Nissan. Помимо этого, водительских прав мужчина теперь лишён уже на три года.
В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Теперь водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, рискуют остаться без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.
У лишённого водительских прав улан-удэнца конфисковали Nissan
Происшествия, Фото:
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