У лишённого водительских прав улан-удэнца конфисковали Nissan

Усиления наказания добилась прокуратура



В Улан-Удэ мужчине, который был осуждён за повторную пьяную езду, усилили наказание. Теперь он лишился также своего автомобиля.



Октябрьский районный суд рассмотрел дело горе-водителя в январе.



- В суде установлено, что мужчина, ранее судимый за пьяное вождение, вновь управлял автомобилем, возвращаясь домой после употребления спиртного в кругу друзей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное нарушение». Районный суд назначил ему 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев.



В свою очередь, государственный обвинитель оспорил приговор, добиваясь также конфискации автомобиля и усиления наказания.



Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и принял решение о конфискации автомобиля Nissan. Помимо этого, водительских прав мужчина теперь лишён уже на три года.



В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Теперь водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, рискуют остаться без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.

