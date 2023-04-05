В Улан-Удэ будут судить подростка, едва не убившего парня из-за пустяка

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

15-летний юноша пырнул ножом случайно толкнувшего его человека



В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, едва не убившего парня по пустяковой причине.



После развода родителей юноша остался жить с отцом, их дом находится в пригороде. В конце зимы он приехал в микрорайон Восточный навестить свою маму. В общежитии, где она живёт, подросток гостил несколько дней.



Утром 1 марта, пока матери не было, он распивал алкоголь. Затем вышел в туалет и, идя по коридору, случайно столкнулся плечом с 24-летним соседом. Они повздорили. Тогда подросток взял в комнате кухонный нож, несколько раз ударил им молодого человека в живот, а затем убежал.



Несколько дней он скрывался у родственников, а когда вернулся домой, отец сразу отвёл его в полицию.



Раненый молодой человек выжил – ему вовремя оказали врачебную помощь.



Было возбуждено уголовное дело по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением оружия».



- В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Отметим, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Но за тяжкие и особо тяжкие преступления наказание может назначаться гражданам, которым исполнилось 14 лет. К таким относится и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

