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В Улан-Удэ будут судить подростка, едва не убившего парня из-за пустяка

В Улан-Удэ будут судить подростка, едва не убившего парня из-за пустяка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
15-летний юноша пырнул ножом случайно толкнувшего его человека

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, едва не убившего парня по пустяковой причине. 

После развода родителей юноша остался жить с отцом, их дом находится в пригороде. В конце зимы он приехал в микрорайон Восточный навестить свою маму. В общежитии, где она живёт, подросток гостил несколько дней.

Утром 1 марта, пока матери не было, он распивал алкоголь. Затем вышел в туалет и, идя по коридору, случайно столкнулся плечом с 24-летним соседом. Они повздорили. Тогда подросток взял в комнате кухонный нож, несколько раз ударил им молодого человека в живот, а затем убежал.

Несколько дней он скрывался у родственников, а когда вернулся домой, отец сразу отвёл его в полицию.

Раненый молодой человек выжил – ему вовремя оказали врачебную помощь.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением оружия».

- В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Отметим, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Но за тяжкие и особо тяжкие преступления наказание может назначаться гражданам, которым исполнилось 14 лет. К таким относится и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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