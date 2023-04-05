Обвиняемый свою вину не признал
В Чите предстанет перед судом заместитель гендиректора строительной компании, который с лопатой напал на журналистов. Он обвиняется по статье «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путём принуждения их к отказу от распространения информации, соединённое с угрозой применения насилия».
Инцидент произошёл в сентябре 2022 года.
Журналисты электронного издания «Заб.ру» посещали объект по нацпроекту «1000 дворов» вместе с сотрудниками комитета городского хозяйства администрации Читы. Там они вели видеорепортаж с места событий.
Однако заместитель гендиректора строительной компании, которая выиграла торги на ремонт дворов, оказался недоволен деятельностью журналистов. Он пытался помешать съёмке.
- С этой целью он нанёс удар рукой по видеокамере, после чего взял в руки лопату и высказал угрозу уничтожения видеокамеры, а также в адрес одного из журналистов угрозу применения насилия – нанесения ударов лопатой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Сам обвиняемый свою вину не признал.
Сегодня уголовное дело отправлено в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
В Чите замгендиректора строительной компании будут судить за нападение с лопатой на журналистов
Происшествия, Фото:
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