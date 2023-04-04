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В Бурятии на ребёнка напали пять собак

В Бурятии на ребёнка напали пять собак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хозяева трёх из них установлены

В селе Бичура в Бурятии пять собак напали на ребёнка, сообщается в группе «Бичура-инфо».

Отмечается, что хозяев трёх особей удалось установить.

- Владельцы будут вызваны в администрацию для составления протокола об административном правонарушении по ст. 47.1 (нарушение правил выгула домашних животных) и по ст. 47.2 (нарушение порядка регистрации домашних животных) всего по этому делу будет шесть протоколов, - говорится в сообщении.

24 и 29 марта в селе были проведены рейды по отлову бродячих собак. Тогда были отловлено восемь животных.

Информация уточняется.

собаки

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