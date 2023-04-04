Хозяева трёх из них установлены
В селе Бичура в Бурятии пять собак напали на ребёнка, сообщается в группе «Бичура-инфо».
Отмечается, что хозяев трёх особей удалось установить.
- Владельцы будут вызваны в администрацию для составления протокола об административном правонарушении по ст. 47.1 (нарушение правил выгула домашних животных) и по ст. 47.2 (нарушение порядка регистрации домашних животных) всего по этому делу будет шесть протоколов, - говорится в сообщении.
24 и 29 марта в селе были проведены рейды по отлову бродячих собак. Тогда были отловлено восемь животных.
Информация уточняется.
В Бурятии на ребёнка напали пять собак
Происшествия, Фото:
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