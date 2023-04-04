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В Бурятии ребёнок умер от менингита

В Бурятии ребёнок умер от менингита
Происшествия,  Фото:pixabay.com
При такой болезни в тяжёлой форме счёт идёт буквально на минуты

В Бурятии бьют тревогу врачи-инфекционисты. За последнюю неделю два ребёнка заболели менингококковой инфекцией. Один из них умер, рассказали сегодня в республиканской инфекционной больнице.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём (особенно если больной чихает или кашляет, но также при разговоре). Возбудитель — бактерия менингококк. Коварность болезни в том, что некоторые люди носят в себе менингококк и не болеют (зато передают другим). Или болеют, но очень легко — так, что похоже на простуду.

Инфекция особенно опасна для маленьких детей.

- Чаще всего болеют дети – они составляют 80% от всех заболевших. Наиболее подвержены болезни дети до четырёх лет, а умирают чаще всего дети до двух лет. Вопреки распространённому мнению, что тяжело и часто болеют ослабленные дети, дети с гипотрофией, при менингококковой инфекции всё по-другому. Эта болезнь любит здоровых и крепких малышей, которые болеют редко, кушают хорошо, растут и развиваются без нарушений и даже с опережающими темпами, - рассказали в республиканской инфекционной больнице

Временем особой активности менингококка считается промежуток с января по май. Чаще всего менингококковая инфекция начинается с насморка, боли в горле, повышения температуры. Заболевание может длиться от трёх до пяти дней и закончиться выздоровлением, но иногда болезнь переходит в тяжёлую форму.

Повышение температуры в этом случае происходит молниеносно. На теле появляется характерная сыпь, напоминающая звёздное небо. В этих случаях счёт идёт на минуты, необходима госпитализация в реанимацию для скорейшего введения необходимых препаратов. Любое промедление может привести к развитию шока и смерти.

Один из самых ярких признак менингита – поза «легавой собаки»: ребёнок лежит на боку, подгибая колени и обхватывая себя руками.

Вот какие симптомы должны заставить вас срочно звонить в «скорую помощь»:

- резкий подъём температуры до 39-41 градусов;
- рвота;
- сыпь в виде маленьких бледно-розовых пятен плотных на ощупь и геморрагических звездочек неправильной формы разной величины, не исчезающих при надавливании;
- повторные срыгивания, монотонный плач, выбухание родничка (у детей до 1 года);
- особо выраженная чувствительность к любым звукам, шумам, разговорам;
- светобоязнь;
- головные боли;
- периодичные судороги;
- напряжение затылочных мышц, невозможность наклонов головы;
-беспокойство, которое сменяется вялостью;
- частое дыхание и учащенное сердцебиение;
- характерная поза: ноги приведены к животу, а голова закинута назад.

смерть инфекционные заболевания

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