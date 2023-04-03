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В Бурятии дело за дефектный ремонт школы возбудили на бывшего директора

В Бурятии дело за дефектный ремонт школы возбудили на бывшего директора
Происшествия,  Фото:ОНФ в Бурятии
«Действовал в угоду подрядчиков», - пришли к выводу следователи

Стали известны подробности уголовного дела по факту халтурного ремонта школы в джидинском селе Желтура. Дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбудили на бывшего директора Желтуринской средней общеобразовательной школы имени Клочихина».

- По данным следствия, в июле 2019 года подозреваемый, действуя от лица возглавляемого образовательного учреждения, заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на капитальный ремонт здания школы на общую сумму более 15 млн рублей. По итогу ремонта подрядчик не выполнил часть работ, в частности допустил многочисленные нарушения при реконструкции кровли школы. Директор образовательного учреждения, обязанный следить за выполнением условий муниципального контракта, знал о недостатках, однако, действуя в угоду подрядчику, подписал акты выполненных работ без замечаний. На основании подписанных документов оплата по контракту произведена в полном объёме, в том числе, необоснованно оплачена часть фактически не выполненных подрядчиком работ на сумму более 1 млн рублей. Причинённый вред не возмещён до настоящего времени, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщал «Байкал-Daily», тревогу по поводу ремонта ранее забили общественники. Даже несмотря на потраченные 15 млн, в школе протекает кровля, на стенах – плесень и даже трещины. Двери, полы и проёмы искривились, окна промерзают, рассказывали представители Народного фронта. Кроме того, в школе сильно устарела мебель: так, столам в столовой уже 40 лет, но, несмотря на обещания, никакого обновления не происходит. 

школы превышение должностных полномочий

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