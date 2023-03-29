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В Улан-Удэ пьяный водитель лихо перепрыгнул на заднее сиденье

В Улан-Удэ пьяный водитель лихо перепрыгнул на заднее сиденье
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодой человек не хотел признавать, что сидел за рулём, и вёл себя дерзко

Утром 24 марта на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Субару Форестер», нарушавший правила движения. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он не послушался.

Через некоторое время в ходе преследования иномарка всё же остановилась. Подбежавший к водителю инспектор увидел, как тот лихо перепрыгнул на заднее сиденье.

Выходить из машины молодой человек отказывался и заявлял, что за рулём не сидел.

«Тем не менее, поведение, внешние признаки и исходящий от гражданина запах алкоголя указывали на то, что он находится в состоянии опьянения. Также нарушитель отказывался предъявлять документы, удостоверяющие его личность, в связи с чем был доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Задержанный – 27-летний улан-удэнец – вёл себя крайне дерзко. Он кричал на полицейских и никак не признавал свою вину. Происходящее запечатлено на видео:

 
В итоге на молодого человека составили несколько административных протоколов за нарушения ПДД, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и неповиновение законному требованию полицейских.

Отметим, неповиновение полицейским часто фиксируют при задержании пьяных водителей. Так, в 2022 году за такое нарушение (ч.1 ст. 19.3 КРФ об АП) сотрудники ГИБДД составили 92 административных протокола.

Патрульные автомобили ДПС оборудованы специальными видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Кроме того, у инспекторов ГИБДД имеется носимый мобильный видеорегистратор.



ГИБДД водители алкогольное опьянение

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