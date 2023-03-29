В Улан-Удэ пьяный водитель лихо перепрыгнул на заднее сиденье







В итоге на молодого человека составили несколько административных протоколов за нарушения ПДД, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и неповиновение законному требованию полицейских.



Отметим, неповиновение полицейским часто фиксируют при задержании пьяных водителей. Так, в 2022 году за такое нарушение (ч.1 ст. 19.3 КРФ об АП) сотрудники ГИБДД составили 92 административных протокола.



Патрульные автомобили ДПС оборудованы специальными видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Кроме того, у инспекторов ГИБДД имеется носимый мобильный видеорегистратор.









Утром 24 марта на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Субару Форестер», нарушавший правила движения. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он не послушался.Через некоторое время в ходе преследования иномарка всё же остановилась. Подбежавший к водителю инспектор увидел, как тот лихо перепрыгнул на заднее сиденье.Выходить из машины молодой человек отказывался и заявлял, что за рулём не сидел.«Тем не менее, поведение, внешние признаки и исходящий от гражданина запах алкоголя указывали на то, что он находится в состоянии опьянения. Также нарушитель отказывался предъявлять документы, удостоверяющие его личность, в связи с чем был доставлен в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Задержанный – 27-летний улан-удэнец – вёл себя крайне дерзко. Он кричал на полицейских и никак не признавал свою вину. Происходящее запечатлено на видео: