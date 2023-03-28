Один из участников аварии был пьян
Ночью 27 марта в Улан-Удэ столкнулись две легковушки, в одной из них пострадала 16-летняя пассажирка.
ДТП произошло в 2 часа ночи на улице Боевая. Один из участников аварии был пьян, но, по предварительным данным, не он был виновником столкновения.
- 44-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по улице Боевая, при повороте на улицу Зои Космодемьянской не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Хондой Аккорд» под управлением водителя 1994 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии 16-летняя пассажирка «Тойоты» с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу.
Результат освидетельствования водителя «Аккорда» на опьянение составил 0,90 мг/л.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 27 марта, на улице Павлова в Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате.
В Улан-Удэ в ночном ДТП пострадала 16-летняя пассажирка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобиль перевернулся на крышу
Один из участников аварии был пьян
Ситуацию уже взяли под контроль в правительстве республики
Мужчина ездил на машине в нетрезвом виде
Начата доследственная проверка
На помощь людям пришли спасатели
Мужчина отделался условным сроком
Момент наезда попал на видеокамеру
Молодой осуждённый напал на начальника отдела безопасности
Молодых наркокурьеров поймали с поличным
В общей сложности за выходные забайкальцы потеряли более 8 млн рублей
Молодой человек выхватил у пожилого мужчины оружие и выстрелил
Ребёнка уже перевели в общую палату
Угонщик приметил автомобиль на парковке у бара
По предварительным данным, пенсионеру резко стало плохо