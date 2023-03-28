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В Улан-Удэ в ночном ДТП пострадала 16-летняя пассажирка

В Улан-Удэ в ночном ДТП пострадала 16-летняя пассажирка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из участников аварии был пьян

Ночью 27 марта в Улан-Удэ столкнулись две легковушки, в одной из них пострадала 16-летняя пассажирка.

ДТП произошло в 2 часа ночи на улице Боевая. Один из участников аварии был пьян, но, по предварительным данным, не он был виновником столкновения.

- 44-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по улице Боевая, при повороте на улицу Зои Космодемьянской не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Хондой Аккорд» под управлением водителя 1994 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии 16-летняя пассажирка «Тойоты» с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу.

Результат освидетельствования водителя «Аккорда» на опьянение составил 0,90 мг/л.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 27 марта, на улице Павлова в Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате.

ДТП

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