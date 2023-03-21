На трассе в Бурятии лоб в лоб столкнулись две фуры

Вечером 20 марта на 286 км федеральной трассы «Байкал» в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП с участием двух фур и легковушки. Они столкнулись вблизи станции Тельная.
- Водитель большегрузного автомобиля совершил наезд на впереди идущий автомобиль «Лада Гранта». Вследствие удара легковой автомобиль выехал на встречную полосу, совершил касательное столкновение с большегрузным авто. После удара произошло лобовое столкновение двух большегрузов, - сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
Медицинскую помощь оказали водителям большегрузов - Dongfeng DF и Renault. Госпитализация им не понадобилась.
На месте ДТП вводили реверсивное движение.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Кабанском и Прибайкальском районах Бурятии сложные погодные условия. Обильный снегопад и ветер ухудшили обстановку на федеральной автодороге. ГИБДД призвала водителей воздержаться от поездок в эти районы.