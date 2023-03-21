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В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок в два района

В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок в два района
Общество, 
Из-за снегопада сложилась непростая ситуация на дорогах

В Кабанском и Прибайкальском районах Бурятии сегодня сложные погодные условия. Обильный снегопад и ветер ухудшили обстановку на федеральной автодороге.

Так, в Кабанском районе, где прошёл снегопада, ветер усилился до 16 м/с. На дорогах накаты и плохая видимость, передаёт «Кабанск-инфо».

 
ГИБДД призывает водителей воздержаться от поездок в эти районы.

- Во избежание несчастных случаев на дороге Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких манёвров. Необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем. Помните, что пункт 10.1 ПДД гласит, что водители должны вести транспортное средство с учётом дорожных и метеорологических условий, а при возникновении опасности для движения, необходимо принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, - напомнили в УГИБДД по Бурятии.

Погода в Бурятии ухудшилась со вчерашнего вечера. Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозам синоптиков, ветер, снегопады и холод продержатся ещё пару дней.

водители дороги

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