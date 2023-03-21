В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок в два района







ГИБДД призывает водителей воздержаться от поездок в эти районы.



- Во избежание несчастных случаев на дороге Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких манёвров. Необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем. Помните, что пункт 10.1 ПДД гласит, что водители должны вести транспортное средство с учётом дорожных и метеорологических условий, а при возникновении опасности для движения, необходимо принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, - напомнили в УГИБДД по Бурятии.



Погода в Бурятии ухудшилась со вчерашнего вечера. Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозам синоптиков,



ГИБДД призывает водителей воздержаться от поездок в эти районы.- Во избежание несчастных случаев на дороге Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких манёвров. Необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем. Помните, что пункт 10.1 ПДД гласит, что водители должны вести транспортное средство с учётом дорожных и метеорологических условий, а при возникновении опасности для движения, необходимо принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, - напомнили в УГИБДД по Бурятии.Погода в Бурятии ухудшилась со вчерашнего вечера. Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозам синоптиков, ветер, снегопады и холод продержатся ещё пару дней

В Кабанском и Прибайкальском районах Бурятии сегодня сложные погодные условия. Обильный снегопад и ветер ухудшили обстановку на федеральной автодороге.Так, в Кабанском районе, где прошёл снегопада, ветер усилился до 16 м/с. На дорогах накаты и плохая видимость, передаёт «Кабанск-инфо».