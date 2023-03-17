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В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину

В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Изначально сотрудники полиции искали другого потерявшегося человека

Днём 15 марта в полицию Курумканского района Бурятии обратилась пожилая женщина с заявлением об исчезновении 38-летнего сына. Мужчина ушёл из дома накануне и пропали.

Полицейские поговорили с друзьями и знакомыми мужчины, но установить его местонахождение не удалось. Тогда начальник отделения уголовного розыска старший лейтенант полиции Жаргал Замьянов принял решение искать пропавшего в лесу возле посёлка.

Вечером Замьянов, а также участковый Баир Аханаев и родственники вышли на поиски мужчины. Однако по дороге нашли неизвестного человека на льду, нуждающегося в помощи.

- Полицейские и родственники пропавшего в темноте шаг за шагом обследовали берег реки Баргузин и прилегающий лес. Вдруг с противоположного берега на крик отозвался неизвестный. Напрямую к нему подходить было опасно, поскольку в реке бьют ключи и появились проталины. Выбрав безопасный маршрут, полицейские подошли к лежащему на льду мужчине, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, провалился в воду. Хоть он сумел выбраться самостоятельно, но не мог подняться со льда. Одежда сельчанина за несколько часов уже успела покрыться ледяной коркой.

В МВД отметили, что погода ночью в Курумканском районе опустилась до -20 градусов.

Полицейские оказали первую помощь замерзающему. Далее вместе с родственниками пропавшего мужчины около километра несли его на руках до автомобиля скорой помощи.

После этого поиск пропавшего мужчины продолжился.

Спустя несколько часов он был найден у знакомых. На следующий день полицейские навестили 36-летнего спасённого мужчину и провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения. 
полиция спасение

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