Изначально сотрудники полиции искали другого потерявшегося человека
Днём 15 марта в полицию Курумканского района Бурятии обратилась пожилая женщина с заявлением об исчезновении 38-летнего сына. Мужчина ушёл из дома накануне и пропали.
Полицейские поговорили с друзьями и знакомыми мужчины, но установить его местонахождение не удалось. Тогда начальник отделения уголовного розыска старший лейтенант полиции Жаргал Замьянов принял решение искать пропавшего в лесу возле посёлка.
Вечером Замьянов, а также участковый Баир Аханаев и родственники вышли на поиски мужчины. Однако по дороге нашли неизвестного человека на льду, нуждающегося в помощи.
- Полицейские и родственники пропавшего в темноте шаг за шагом обследовали берег реки Баргузин и прилегающий лес. Вдруг с противоположного берега на крик отозвался неизвестный. Напрямую к нему подходить было опасно, поскольку в реке бьют ключи и появились проталины. Выбрав безопасный маршрут, полицейские подошли к лежащему на льду мужчине, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, провалился в воду. Хоть он сумел выбраться самостоятельно, но не мог подняться со льда. Одежда сельчанина за несколько часов уже успела покрыться ледяной коркой.
В МВД отметили, что погода ночью в Курумканском районе опустилась до -20 градусов.
Полицейские оказали первую помощь замерзающему. Далее вместе с родственниками пропавшего мужчины около километра несли его на руках до автомобиля скорой помощи.
После этого поиск пропавшего мужчины продолжился.
Спустя несколько часов он был найден у знакомых. На следующий день полицейские навестили 36-летнего спасённого мужчину и провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину
Происшествия, Фото:
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