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В Бурятии пастух обухом топора пытался убить напарника

В Бурятии пастух обухом топора пытался убить напарника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
А перед этим бил его ножом

В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстанет 59-летний пастух, пытавшийся убить своего напарника.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло этой зимой. В декабре 2022 года мужчина устроился на работу пастухом на животноводческую стоянку возле села Ширинга. В ночь на 1 января 2023-го после распития спиртного он поссорился с одним из напарников.

Работник фермы схватил нож и нанёс им несколько ударов противнику в грудь и живот.

Затем он взял топор, обухом которого продолжил наносить удары жертве по голове и другим частям тела.

Ещё один работник, ставший очевидцем преступления, выскочил на улицу и добежал до соседнего села, где позвал жителей на помощь. К приезду хозяина животноводческой стоянки нападавший успел скрыться с места, но вскоре полицейские задержали его на автодороге.

Раненого госпитализировали и своевременного оказали необходимую врачебную помощь, благодаря чему он остался жив.

На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. 
покушение на убийство

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