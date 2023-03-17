А перед этим бил его ножом
В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстанет 59-летний пастух, пытавшийся убить своего напарника.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло этой зимой. В декабре 2022 года мужчина устроился на работу пастухом на животноводческую стоянку возле села Ширинга. В ночь на 1 января 2023-го после распития спиртного он поссорился с одним из напарников.
Работник фермы схватил нож и нанёс им несколько ударов противнику в грудь и живот.
Затем он взял топор, обухом которого продолжил наносить удары жертве по голове и другим частям тела.
Ещё один работник, ставший очевидцем преступления, выскочил на улицу и добежал до соседнего села, где позвал жителей на помощь. К приезду хозяина животноводческой стоянки нападавший успел скрыться с места, но вскоре полицейские задержали его на автодороге.
Раненого госпитализировали и своевременного оказали необходимую врачебную помощь, благодаря чему он остался жив.
На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
В Бурятии пастух обухом топора пытался убить напарника
Происшествия, Фото:
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