В Улан-Удэ работницы частного детсада похитили 1,5 млн рублей

Субсидия выделялась на создание дополнительных детских мест



В Улан-Удэ предстанут перед судом три сотрудницы частного детского сада, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, женщины в возрасте от 30 до 46 лет похитили средства субсидии, выделенной на создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет.



Причинённый ущерб составил 1,5 миллиона рублей.



Установлено, что в 2020 году руководитель дошкольного учреждения вступила в сговор с подчинёнными – заведующей и бухгалтером. План был следующий: женщины зарегистрировали супруга одной из них в качестве индивидуального предпринимателя и заключили с ним фиктивный договор о поставке в детский сад мебели, техники, канцелярских принадлежностей.



- Завладев перечисленными на счёт ИП деньгами, они частично потратили их, купив в различных торговых организациях города необходимые средства воспитания и обучения малышей. Их в дальнейшем поставили в адрес детского сада по завышенной стоимости, а полученную разницу денежных средств поделили между собой, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



При этом в отчёте обвиняемые указали ложную стоимость приобретённого товара. А также отразили данные о покупке защитных ограждений для игровых зон, которые фактически не приобретались.



Задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались.



Следователи в целях возмещения ущерба наложили арест на изъятые в ходе обыска у одной из обвиняемых 506 тысяч рублей и автомобиль стоимостью 2,8 миллиона рублей.



Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере» отправлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данную статью предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

