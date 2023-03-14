В Улан-Удэ школьник погиб, упав с турника

Несчастный случай произошёл у него дома



О трагедии, которая произошла в столице Бурятии, сообщили накануне в соцсетях. Местный паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» узнал, что ученик седьмого класса одной из городских СОШ погиб, упав с турника.



- Сейчас родители его одноклассников и других ребят из школы собирают деньги на помощь семье, – пишет «Весь Улан-Удэ».



Как стало известно «Байкал-Daily», всё случилось дома во время занятий на турнике. Семья, в которой воспитывался мальчик, благополучная. Сам он был очень активным и занимался спортом.



Подробности трагедии устанавливаются.