Несчастный случай произошёл у него дома
О трагедии, которая произошла в столице Бурятии, сообщили накануне в соцсетях. Местный паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» узнал, что ученик седьмого класса одной из городских СОШ погиб, упав с турника.
- Сейчас родители его одноклассников и других ребят из школы собирают деньги на помощь семье, – пишет «Весь Улан-Удэ».
Как стало известно «Байкал-Daily», всё случилось дома во время занятий на турнике. Семья, в которой воспитывался мальчик, благополучная. Сам он был очень активным и занимался спортом.
Подробности трагедии устанавливаются.
В Улан-Удэ школьник погиб, упав с турника
Происшествия, Фото:
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