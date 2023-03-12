За неделю мошенники выманили у жителей Бурятии 9,5 млн





Мужчина поверил рекламе, предлагавшей доход от инвестиций, и оставил заявку со своими данными на сайте компании. Вскоре ему позвонил мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании. Он заявил, что для получения прибыли необходимо перевести деньги на банковский счёт. Выполнив предложение звонившего, улан-удэнец оформил банковский кредит и перевёл столь крупную сумму.



Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 293 жителя республики. Причинённый им ущерб составил 70,8 млн рублей.



- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты. Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок, - уточнили в прокуратуре республики.



За неделю в полицию обратились 38 жителей Бурятии, обманутые мошенниками. В общей сложности у них выманили 9,5 млн рублей. Об этом сообщили в воскресенье в прокуратуре Бурятии.Больше всех на этой неделе пострадал житель Улан-Удэ, разом лишившийся 998 тыс рублей.