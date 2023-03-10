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В Улан-Удэ притворившийся женщиной вор обчистил сейф

В Улан-Удэ притворившийся женщиной вор обчистил сейф
Происшествия, 
Действия надевшего женскую одежду вора запечатлела видеокамера

В Улан-Удэ задержали вора, который пошёл на кражу, надев для конспирацию женскую одежду и даже дамскую обувь. Всё случилось 8 марта, в Международный женский день. 

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, кража денег произошла из сейфа в магазине самообслуживания. Оттуда украли всю выручку – более 94 тысяч рублей.

Кражу обнаружила администратор, которая, придя утром на работу, обратила внимание на незапертую дверь служебного входа. Открытыми также оказались кабинет директора и расположенный в нём сейф, откуда и пропали деньги.

- На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как неизвестный в женских плаще с капюшоном и обуви, стараясь не попадать в обзор видеокамер, ножом из подсобного помещения вскрывает дверь кабинета директора. Затем он берёт со стола ключ, открывает сейф и похищает наличные, - сообщили в министерстве внутренних дел.

 
Впрочем, по комплекции и походке полицейские сразу поняли, что перед ними не женщина, а мужчина. Кроме того, так как вор явно знал расположение камер, он, видимо, трудится в этом магазине, пришли к выводу сотрудники полиции.

Дальнейшая работа была делом техники: опросив всех сотрудников магазина, дополнительно просмотрев видеозаписи и сопоставив факты, полицейские установили личность вора. Им оказался 24-летний охранник магазина, который во до этого всячески пытался «содействовать в раскрытии преступления».

Установлено, что молодой человек около двух месяцев назад переехал в Улан-Удэ из другого региона и устроился в торговую точку на работу.

Подозреваемый признался, что планировал кражу ещё с момента трудоустройства. Завладев ключом от служебного входа накануне преступления, он замаскировался под женщину и ночью проник в магазин.

Ранее он уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Большая часть украденных денег изъята в ходе обыска по месту жительства фигуранта. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 
кража

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