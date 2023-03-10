В Улан-Удэ задержан местный житель, зарезавший малознакомого мужчину

Обвиняемому 57 лет



Вечером 8 марта в республиканской клинической больнице в Улан-Удэ скончался 42-летний мужчина. Незадолго до смерти его госпитализировали с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, груди и спины.

По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний ранее судимый местный житель. С ним и выпивал потерпевший в квартире у общего приятеля на улице Гармаева в Улан-Удэ. Между малознакомыми мужчинами произошла ссора. Всё переросло в потасовку. Обвиняемый схватил нож и нанес множество ударов противнику по различным частям тела.

Очевидцы вызвали скорую. Злоумышленник оставался на месте происшествия до приезда полиции и следователей. Мужчина дал подробные показания об обстоятельствах расправы. В пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии сообщили, что ему уже предъявили обвинение.