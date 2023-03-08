В Бурятии на пожаре пострадал мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по РБ

Инцидент произошёл в Кабанском районе



В Бурятии утром 7 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Кабанск.



На момент прибытия первого подразделения ПЧ-25 2-го Кабанского отряда государственной противопожарной службы РБ горела веранда и крыша дома. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 57 кв. м.



В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.



Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Республике Бурятия.



