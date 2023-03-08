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В Бурятии на пожаре пострадал мужчина

В Бурятии на пожаре пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по РБ
Инцидент произошёл в Кабанском районе

В Бурятии утром 7 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Кабанск.

На момент прибытия первого подразделения ПЧ-25 2-го Кабанского отряда государственной противопожарной службы РБ горела веранда и крыша дома. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 57 кв. м.

В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Республике Бурятия.

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