Инцидент произошёл в Кабанском районе
В Бурятии утром 7 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Кабанск.
На момент прибытия первого подразделения ПЧ-25 2-го Кабанского отряда государственной противопожарной службы РБ горела веранда и крыша дома. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 57 кв. м.
В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Республике Бурятия.
В Бурятии на пожаре пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
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