Женщина заказала 1500 тюльпанов
Днём 6 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 34-летней предпринимательницы. Она сообщила, что 7 февраля увидела объявление на популярном сайте о продаже живых тюльпанов по скромной цене – 37 рублей за штуку. Объявление её заинтересовало, и горожанка связалась с его автором в мессенджере.
Договорившись о сделке с женщиной-продавцом, она переслала ей паспортные данные для составления договора. А после получения документа с подписью и печатью, потерпевшая перевела полную предоплату в сумме 55,5 тысяч рублей.
Мошенница обещала ей цветы в количестве 1500 штук. Они должны были прийти экспедитором из Ростовской области в Улан-Удэ накануне Международного женского дня – 5-6 марта.
- Она уведомила, что позвонит, чтобы сообщить госномер выехавшей машины и контакт водителя. Однако до настоящего времени звонки заявительнице так и не поступили, переписка и объявление на сайте оказались удалены, а телефонный номер – не доступен, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Улан-удэнка лишилась 55 тысяч, покупая тюльпаны в интернете
Происшествия, Фото:
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