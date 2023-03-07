Улан-удэнка лишилась 55 тысяч, покупая тюльпаны в интернете

Женщина заказала 1500 тюльпанов



Днём 6 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 34-летней предпринимательницы. Она сообщила, что 7 февраля увидела объявление на популярном сайте о продаже живых тюльпанов по скромной цене – 37 рублей за штуку. Объявление её заинтересовало, и горожанка связалась с его автором в мессенджере.



Договорившись о сделке с женщиной-продавцом, она переслала ей паспортные данные для составления договора. А после получения документа с подписью и печатью, потерпевшая перевела полную предоплату в сумме 55,5 тысяч рублей.



Мошенница обещала ей цветы в количестве 1500 штук. Они должны были прийти экспедитором из Ростовской области в Улан-Удэ накануне Международного женского дня – 5-6 марта.



- Она уведомила, что позвонит, чтобы сообщить госномер выехавшей машины и контакт водителя. Однако до настоящего времени звонки заявительнице так и не поступили, переписка и объявление на сайте оказались удалены, а телефонный номер – не доступен, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.





