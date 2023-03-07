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В Бурятии 39-летний мужчина умер в поликлинике на глазах у врачей

В Бурятии 39-летний мужчина умер в поликлинике на глазах у врачей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У него остановилось сердце

Трагедия произошла накануне в Заиграевском районе. ГТРК «Бурятия» сообщила в своём telegram-канале, что молодой человек умер от инфаркта прямо в поликлинике в районном центре.

- В ходе медосмотра у него выявили инфаркт, но почему-то его срочно не госпитализировали, а отправили с этим заключением к терапевту, в кабинете которого он упал и скончался, – говорится в публикации.

Как выяснилось, мужчине было 39 лет. В понедельник, 6 марта, он пришёл в поликлинику в Заиграево, предварительно отпросившись с работы.

- Пациент обратился в кабинет доврачебного осмотра с жалобами на боли в сердце. Его экстренно направили к терапевту, сделали ЭКГ в кабинете врача и оказали медицинскую помощь с предварительным диагнозом инфаркт миокарда. На этапе подготовки к транспортировке в профильное учреждение у мужчины наступила остановка сердечной деятельности. Проведённые реанимационные мероприятия эффект не дали, – рассказали «Байкал-Daily» в Минздраве Бурятии. 

В ведомстве уточнили, что сельчанину провели в том числе сердечно-лёгочную реанимацию. Известно, что он не состоял на учёте у специалистов.

Как отметили в пресс-службе МВД по Бурятии, сообщение из медучреждения о произошедшем поступило в дежурную часть отдела полиции 6 марта в 14:00. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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