В Бурятии 39-летний мужчина умер в поликлинике на глазах у врачей





В ведомстве уточнили, что сельчанину провели в том числе сердечно-лёгочную реанимацию. Известно, что он не состоял на учёте у специалистов.





Как отметили в пресс-службе МВД по Бурятии, сообщение из медучреждения о произошедшем поступило в дежурную часть отдела полиции 6 марта в 14:00. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Трагедия произошла накануне в Заиграевском районе. ГТРК «Бурятия» сообщила в своём telegram-канале, что молодой человек умер от инфаркта прямо в поликлинике в районном центре.- В ходе медосмотра у него выявили инфаркт, но почему-то его срочно не госпитализировали, а отправили с этим заключением к терапевту, в кабинете которого он упал и скончался, – говорится в публикации.Как выяснилось, мужчине было 39 лет. В понедельник, 6 марта, он пришёл в поликлинику в Заиграево, предварительно отпросившись с работы.- Пациент обратился в кабинет доврачебного осмотра с жалобами на боли в сердце. Его экстренно направили к терапевту, сделали ЭКГ в кабинете врача и оказали медицинскую помощь с предварительным диагнозом инфаркт миокарда. На этапе подготовки к транспортировке в профильное учреждение у мужчины наступила остановка сердечной деятельности. Проведённые реанимационные мероприятия эффект не дали, – рассказали «Байкал-Daily» в Минздраве Бурятии.