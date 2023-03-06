Улан-удэнец «выбивал» с приятеля деньги за застолье

Молодой человек избил знакомого после совместного распития спиртного



Утром 5 марта в полицию обратилась улан-удэнка. Она рассказала, что неизвестный в районе Мелькомбината удерживает её 19-летнего сына и, применяя насилие. За освобождение он требовал 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции тут же выехали.



- Убедившись в достоверности переданной информации, в частности, в звонках напуганного молодого человека с просьбой поторопиться с нахождением данной суммы, они дали ряд указаний женщине относительно последующих с сыном бесед. В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в 20 «а» квартале задержали злоумышленника при инсценированной передаче ему денег. Им оказался 23-летний приятель потерпевшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Выяснилось, что подозреваемый вместе с ним в компании распивал спиртное по месту жительства одного из приятелей. Там между ними возник конфликт и вымогатель, чьё самолюбие задело внимание противоположного пола к приятелю, а также желание последнего по завершению распития покинуть компанию, потребовал от него деньги за застолья, которые фигурант организовывал и оплачивал по своей инициативе.



Толкнув, он уронил знакомого, а затем завёл его в зал и, пригрозив другим не заходить в помещение, стал избивать. Подозреваемый наносил удары кулаком по лицу 19-летнего молодого человека и вымогал 30 тысяч рублей, угрожая физической расправой в случае неисполнения требований. Потерпевший в поисках указанной суммы стал звонить друзьям, а затем матери, которая в последующем и обратилась в полицию.



Молодого человека оперативники задержали уже в другом микрорайоне города, куда он переместился вместе со своей жертвой.



В полиции отметили, что подозреваемый в 2021 году он был условно осуждён за кражу денег с банковского счёта. Фигурант нигде не работает, имеет 9 классов школьного образования и живёт на иждивении родителей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство с применением насилия». Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

