В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погиб мужчина





В результате обследования горящего помещения был обнаружен погибший мужчина. Чуть больше часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на общей площади 60 кв.м.



Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.



- В ликвидации возгорания принимали участие 21 человек личного состава и 6 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.







4 марта в 01:09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании частного жилого дома по улице Шафрановая. На место происшествия были направлены пожарные расчёты. На момент их прибытия дом горел полностью.