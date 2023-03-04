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В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погиб мужчина

В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погиб мужчина
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
Пожар произошёл ночью

4 марта в 01:09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании частного жилого дома по улице Шафрановая. На место происшествия были направлены пожарные расчёты. На момент их прибытия дом горел полностью. 

В результате обследования горящего помещения был обнаружен погибший мужчина. Чуть больше часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на общей площади 60 кв.м.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

- В ликвидации возгорания принимали участие 21 человек личного состава и 6 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.


МЧС

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