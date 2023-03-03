У жителя Бурятии конфисковали автомобиль за пьяную езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём



Житель Еравнинского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



В судебном заседании установлено, что в мае 2020 года автомобилист привлекался к административной ответственности за невыполнение требования сотрудника ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Виновный лишён права управления транспортными средствами. В августе 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь сел за руль автомобиля. Вскоре его остановили сотрудники полиции.



- Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, сроком 1 год 6 месяцев. На основании решения суда автомобиль осуждённого конфискован, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

