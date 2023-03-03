В Улан-Удэ на голову ребёнка в коляске упал снег с крыши

Малыша обследовали врачи



Во вторник, 2 марта, на голову ребёнка с крыши жилого дома по улице Комарова в Улан-Удэ упал снег. Со слов матери, ребёнок 2021 года рождения находился в коляске, получил удар по голове, было носовое кровотечение, царапины на лице. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.



- Пострадавший был доставлен в ДРКБ. Проведена томография головы, УЗИ, взяты анализы, получены рекомендации врачей. После обследований ребёнок отпущен на амбулаторное наблюдение, - пояснили в комитете.



Дом обслуживает УК «МКС Улан-Удэ». Сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства выехали на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего.



По действующему закону, крыши многоквартирных домов отнесены к общедомовому имуществу. Работы по уборке снега должны проводится организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.



- Сотрудники управления административного контроля ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений и выписывают требования управляющим компаниям и владельцам коммерческих организаций. Всего с начала года выписано более 45 требований и составлено 33 протокола за несвоевременную очистку крыш и наледи, - сообщили в комитете.



За несвоевременную очистку сосулек, снега и наледи предусмотрена административная ответственность по ст. 21 Закона РБ «Об административных правонарушениях». Несоблюдение правил приведёт к штрафам: для граждан – от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 60 до 110 тысяч рублей.



Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону управления административного контроля комитета городского хозяйства: 37-72-52.

