Водитель и пассажир смогли выбраться самостоятельно
Днём 1 марта на озере Байкал вблизи посёлка Максимиха Баргузинского района Бурятии легковой автомобиль застрял задними колёсами в трещине. Сообщение об инциденте получил центр управления в кризисных ситуациях.
На место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Водитель и пассажир выбрались самостоятельно, от помощи отказались.
- Легковой автомобиль Toyota примерно в трёх километрах от берега попал в ледовую трещину. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Напоминаю, в настоящее время лёд аномально тонкий, даже на Байкале, будьте благоразумны, не подвергайте свои жизни неоправданному риску! - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.
Сегодня в ходе совместного патрулирования инспекторами ГИМС и спасателями БПСО обнаружен нажим с выступающей на поверхность водой, а также расхождение льда около одного метра. Ледовый нажим находится в районе мыса Билютинский на озере Байкал в 10 километрах от турбазы «Максимиха», сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
На Байкале в Бурятии автомобиль застрял в трещине
Происшествия, Фото:
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