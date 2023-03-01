01 марта

28 февраля

Популярное

На Байкале в Бурятии автомобиль застрял в трещине

На Байкале в Бурятии автомобиль застрял в трещине
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Водитель и пассажир смогли выбраться самостоятельно

Днём 1 марта на озере Байкал вблизи посёлка Максимиха Баргузинского района Бурятии легковой автомобиль застрял задними колёсами в трещине. Сообщение об инциденте получил центр управления в кризисных ситуациях.

На место происшествия выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Водитель и пассажир выбрались самостоятельно, от помощи отказались.

- Легковой автомобиль Toyota примерно в трёх километрах от берега попал в ледовую трещину. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Напоминаю, в настоящее время лёд аномально тонкий, даже на Байкале, будьте благоразумны, не подвергайте свои жизни неоправданному риску! - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

Сегодня в ходе совместного патрулирования инспекторами ГИМС и спасателями БПСО обнаружен нажим с выступающей на поверхность водой, а также расхождение льда около одного метра. Ледовый нажим находится в районе мыса Билютинский на озере Байкал в 10 километрах от турбазы «Максимиха», сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.




Байкал МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии произошёл выход наледных вод
В селе Бурятии произошёл выход наледных вод
Происшествия, 01.03.2023
Работы по недопущению затопления завершились 28 февраля
Аферист шантажировал улан-удэнца распространением личных фото
Аферист шантажировал улан-удэнца распространением личных фото
Происшествия, 01.03.2023
Мужчина для сохранности своих данных перевёл мошеннику 55 тысяч рублей
В Улан-Удэ сын зарезал свою мать и продолжил пить
В Улан-Удэ сын зарезал свою мать и продолжил пить
Происшествия, 01.03.2023
Тело пенсионерки нашёл знакомый на следующий день 
В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны
В Бурятии работника фермы нашли шесть килограммов марихуаны
Происшествия, 01.03.2023
Мужчина прятал наркотики в металлическом баке
Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки
Школьников в пригородном районе Бурятии одолели собаки
Происшествия, 01.03.2023
Из-за них дети даже боятся возвращаться домой

Энергетики выплатили более 400 тысяч за убитых током коров
Энергетики выплатили более 400 тысяч за убитых током коров
Происшествия, 01.03.2023
Чтобы получить выплату, владелице коров пришлось обратиться в суд
В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года
В Бурятии поймали браконьеров, охотившихся на символ года
Происшествия, 01.03.2023
Охотники установили опасные металлические петли
В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов
В Иркутской области осудили четверых «чёрных» лесорубов
Происшествия, 01.03.2023
Сумма ущерба составила около миллиона рублей
В Чите осудили водителя, покалечившего пассажира
В Чите осудили водителя, покалечившего пассажира
Происшествия, 01.03.2023
Пассажир получил перелом и травмы позвоночника 
В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
В Улан-Удэ полицейские задержали мужчин с марихуаной
Происшествия, 01.03.2023
У каждого из них при себе было по полкилограмма «травки»
В Улан-Удэ будут судить «омулёвую» ОПГ, которую основала 40-летняя женщина
В Улан-Удэ будут судить «омулёвую» ОПГ, которую основала 40-летняя женщина
Происшествия, 01.03.2023
Вместе с ней незаконной добычей рыбы занимались ещё две дамы и мужчина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^