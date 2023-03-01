В Улан-Удэ сын зарезал свою мать и продолжил пить

Тело пенсионерки нашёл знакомый на следующий день



27 февраля вечером в квартире одного из домов на улице Пушкина города Улан-Удэ было обнаружено тело убитой 69-летней женщины. На её теле были многочисленные повреждения в области головы, руки и ног.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего смерть потерпевшего»



По подозрению в убийстве задержали 33-летнего ранее судимого сына погибшей пенсионерки. На допросе мужчина признался и поведал детали совершённой расправы.



По данным следствия, подозреваемый проживал в квартире вместе с пожилой матерью и сожительницей. В течение нескольких дней до происшествия они втроём пили алкоголь.



- 26 февраля после произошедшей на фоне алкогольного опьянения бытовой ссоры мужчина нанёс матери острым предметом множество ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая спустя некоторое время скончалась на месте происшествия. Сын с сожительницей после этого продолжили распивать спиртное, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Следующим вечером к ним в гости пришёл знакомый. Обнаружив тело женщины, он сразу позвонил в правоохранительные органы. Прибывшие в квартиру сотрудники управления Росгвардии по Бурятии задержали подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы.



В настоящее время подозреваемого заключат под стражу. Проводится необходимые следственные действия на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.





