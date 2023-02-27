Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей
В полицию Братска Иркутской области обратились 66, 74 и 85-летние местные жительницы с заявлениями о мошенничестве. Им звонили на телефон неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщая, что их родственники и знакомые якобы попали в ДТП.
- Чтобы не привлекать их к уголовной ответственности, злоумышленники потребовали у пожилых женщин все имеющиеся денежные средства. Согласившись, братчанки передали так называемым курьерам в общей сложности более 720 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящий момент полицейские занимаются розыском аферистов.
В Братске в выходные дни аферисты обманули трёх пенсионерок
Происшествия, Фото:
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