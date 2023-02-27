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В Братске в выходные дни аферисты обманули трёх пенсионерок

В Братске в выходные дни аферисты обманули трёх пенсионерок
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Общая сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей

В полицию Братска Иркутской области обратились 66, 74 и 85-летние местные жительницы с заявлениями о мошенничестве. Им звонили на телефон неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщая, что их родственники и знакомые якобы попали в ДТП.

- Чтобы не привлекать их к уголовной ответственности, злоумышленники потребовали у пожилых женщин все имеющиеся денежные средства. Согласившись, братчанки передали так называемым курьерам в общей сложности более 720 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящий момент полицейские занимаются розыском аферистов.






Братск Иркутская область мошенничество

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