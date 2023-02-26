В Бурятии пенсионер получил ожоги в горящем доме

Пострадавшего от огня мужчину увезли в больницу





Всё произошло ранним утром 26 февраля. В Кяхте вспыхнул частный дом. Туда отправились сотрудники 33-й пожарной части 22-го Кяхтинского отряда ГПС Бурятии.Когда они прибыли на место, огонь уже охватил кровлю и жилое помещение изнутри. Пожарные вынесли из горящей жилой постройки мужчину 1946 года рождения. Пенсионер получил ожоги. Его доставили в медучреждение.Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки, рассказали в республиканском управлении МЧС.