В Бурятии пенсионер получил ожоги в горящем доме

Пострадавшего от огня мужчину увезли в больницу
Всё произошло ранним утром 26 февраля. В Кяхте вспыхнул частный дом. Туда отправились сотрудники 33-й пожарной части 22-го Кяхтинского отряда ГПС Бурятии.
Когда они прибыли на место, огонь уже охватил кровлю и жилое помещение изнутри. Пожарные вынесли из горящей жилой постройки мужчину 1946 года рождения. Пенсионер получил ожоги. Его доставили в медучреждение.
Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Глубина там достигает 90 метров
Пострадавшего от огня мужчину увезли в больницу
С пожаром боролись девять человек
Жертвами аферистов стали ещё 36 человек
Люди решили, что в городе случилось что-то страшное
Мужчину с травмами доставили в иркутскую больницу
Девушка пешком хотела дойти со станции Танхой до Листвянки
По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки
Женщина заявила в полицию на аферистов, и сама оказалась на скамье подсудимых
Автоавария случилась в Свердловском округе
Мужчина проведёт за решёткой 13 лет
Огонь повредил потолок
Молодой человек пытался списать вину на гвоздь
Возгорания произошли в разных районах
Женщину отправили в колонию