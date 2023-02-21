В Бурятии на пожаре погиб 60-летний мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Причиной возгорания стала сигарета



Вечером 20 февраля произошёл пожар в частном жилом доме в городе Закаменск. На момент прибытия пожарных огонь полыхал внутри дома, а также было сильное задымление.



- Около 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать очаг на общей площади 25 кв.м. Звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины 1962 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Дознаватели МЧС России отмечают, что неосторожное обращение с огнём, в частности, при курении - одна из самых распространённых причин возникновения пожаров.



Главное управление МЧС России по Бурятии призывает соблюдать правила пожарной безопасности. Небрежно брошенный окурок, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения нередко приводит к трагическим последствиям.



- Не курите в неположенных местах, не бросайте горящие окурки. Убирайте спички в недоступные для детей места, - призывают специалисты.



