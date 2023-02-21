Причиной возгорания стала сигарета
Вечером 20 февраля произошёл пожар в частном жилом доме в городе Закаменск. На момент прибытия пожарных огонь полыхал внутри дома, а также было сильное задымление.
- Около 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать очаг на общей площади 25 кв.м. Звеном газодымозащитной службы обнаружено тело мужчины 1962 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Дознаватели МЧС России отмечают, что неосторожное обращение с огнём, в частности, при курении - одна из самых распространённых причин возникновения пожаров.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает соблюдать правила пожарной безопасности. Небрежно брошенный окурок, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения нередко приводит к трагическим последствиям.
- Не курите в неположенных местах, не бросайте горящие окурки. Убирайте спички в недоступные для детей места, - призывают специалисты.
В Бурятии на пожаре погиб 60-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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