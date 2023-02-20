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Шесть человек предстанут перед судом по делу о похищении мужчины в Бурятии

Шесть человек предстанут перед судом по делу о похищении мужчины в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Они вымогали деньги и избивали мужчину

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых мужчин, трое из которых ранее судимы, и двух женщин.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», пп. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ч. 3 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

По версии следствия, эти люди, узнав, что знакомый одного из них продал квартиру, решили похитить его с целью вымогательства.

В ноябре 2021 года они подстерегли потерпевшего возле дома, избили и усадили в автомобиль. Похищенного перевезли в посёлок Заиграево, где в арендуемом доме продолжили применять насилие. Преступники требовали от него 400 тысяч рублей, полученные от продажи квартиры.

В дальнейшем, угрожая потерпевшему распространением порочащих его сведений, двое обвиняемых подали заявление в полицию о якобы совершенном им преступлении.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
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