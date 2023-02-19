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Улан-удэнка перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Улан-удэнка перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 
За неделю мошенники обманули 39 жителей Бурятии

За минувшую неделю в полицию обратились 39 жителей Бурятии, ставшие жертвами мошенникам. В общей сложности они лишились 11 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 2,5 млн рублей. Именно столько перечислила улан-удэнка, поверившая, что сможет заработать на инвестициях.

Женщина оставила заявку со своими данными на сайте «инвестиционной» компании. Спустя некоторое время ей поступил звонок от якобы сотрудника. Мужчина пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести деньги на банковский счёт. В итоге потерпевшая оформила два банковских кредита и перевела 2,5 млн рублей на счёт мошенника.

Всего с начала, по данным на 17 февраля, были обмануты 187 жителей Бурятии. Всего они потеряли 45,7 млн рублей.

- Преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты. Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок, - уточнили в прокуратуре.

Жителей Бурятии просят быть бдительными, не поддавться на уловки мошенников.


мошенничество

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